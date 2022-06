Uitgekleed Vitesse begint vol onzekerheid aan nieuw seizoen

Met een grote knal eindigde het seizoen van Vitesse een maand geleden in mineur. De Arnhemmers werden door AZ met 6-1 van het veld gepoetst in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Ruim vier weken later begint de club vol vraagtekens aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Die wordt veroorzaakt door het uitblijven van de verkoop van de club. Grootaandeelhouder Valeri Ojf besloot Vitesse van de hand te doen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De club staat inmiddels al maanden te koop, maar een nieuwe eigenaar is er nog altijd niet.

Omroep Gelderland berekende onlangs dat Vitesse ongeveer 25 miljoen waard is, maar dat een nieuwe eigenaar zeker 40 tot 50 miljoen nodig heeft om Vitesse op niveau te houden.

"Wij begrijpen natuurlijk de vragen over de situatie bij de club. Wij zouden ook graag al meer willen communiceren, maar het blijft voor de club van groot belang dat het overnameproces in alle rust en achter de schermen plaatsvindt", laat Vitesse weten.

"Belangrijk om aan te geven is dat er steeds concretere gesprekken plaatsvinden en dat we vertrouwen hebben in een goede toekomst voor Vitesse. Hier wordt ook al meer dan drie maanden hard aan gewerkt. Het traject vergt veel zorgvuldigheid en tijd, maar we hopen op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven."

Lastige taak voor Schmedes

Gevolg van alle onzekerheid is dat technisch directeur Benjamin Schmedes aan handen en voeten gebonden is. Hij wil graag spelers naar Arnhem halen, maar heeft geen duidelijkheid over het budget waarmee hij kan werken. Dat zorgde er bijvoorbeeld voor dat Nick Viergever niet voor Vitesse koos, maar voor FC Utrecht dat direct kon doorpakken.

Veelzeggend is dat het weinige spelersnieuws dat Vitesse deze zomer tot nu toe kon brengen, vooral spelers uit eigen opleiding betrof. De 19-jarige Marcus Steffen, die in de play-offs tegen AZ debuteerde in de hoofdmacht, tekende zijn eerste profcontract. Steffen is één van de spelers van Vitesse onder 21 die deze zomer een kans krijgen bij de eerste selectie.

Daarnaast verlengde Vitesse het contract met spits Thomas Buitink en linksback Million Manhoef, die vorig seizoen in Arnhem is doorgebroken. "Dit is min of meer ons eerste wapenfeit in deze transferperiode, maar we werken hard om steeds meer zaken in beweging te krijgen, binnen de mogelijkheden van de huidige situatie", liet Schmedes optekenen.