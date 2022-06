Een megaproces, overschaduwd door geweld: Ridouan Taghi hoort strafeis

Het Openbaar Ministerie maakt vandaag bekend welke straf er wordt geëist tegen Ridouan Taghi en een groot aantal medeverdachten in het Marengo-proces. De sleutelfiguren hangen lange celstraffen boven het hoofd.

Eerder deze maand begon het OM aan het requisitoir. De afgelopen weken hebben de officieren van justitie het bewijs nog eens op een rijtje gezet voor alle moorden en moordplannen waar het Marengo-proces om draait.

In nog geen anderhalf jaar tijd zijn zes mannen doodgeschoten en is geprobeerd om nog eens zeven anderen te vermoorden. "Als alles was gelukt, dan was dat bijna één dodelijk slachtoffer per maand geweest", aldus het OM.

Dit zijn de moorden waar het Marengo-proces om draait: