Ambtenaren willen uitstel Omgevingswet: 'Dit wordt volgende parlementaire enquête'

De nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2023 van kracht moet gaan, moet worden uitgesteld. Daarvoor pleiten ambtenaren en andere uitvoerders die met de wet aan de slag moeten tegenover Nieuwsuur. Pas in oktober wordt definitief duidelijk of de wet kan ingaan. Dat is te kort dag en onwerkbaar, zeggen ambtenaren. De Omgevingswet wordt omschreven als een van de grootste wetswijzigingen sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Voorheen moesten projecten op geluidsoverlast, milieu-impact, veiligheid en bijvoorbeeld bouwhoogte worden getoetst aan 26 wetten. Die worden nu vervangen door één wet. Zo moet het sneller en makkelijker worden om een garage om te bouwen tot bedrijfsruimte, huizen te bouwen op een voormalig industrieterrein of van een leeg stuk grond een speelveld te maken. De invoering is al vaker uitgesteld, maar minister Hugo de Jonge wil niet nog meer uitstel: op 1 januari 2023 moet de wet van kracht worden. Dat betekent dat op dit moment niemand weet welke wet op 1 januari leidend is: de nieuwe of de oude. Daardoor moeten overheden twee verschillende softwaresystemen in de lucht houden, dubbele aanvraagprocedures voorbereiden en meerdere legesverordeningen maken. Ze ervaren het als dubbel werk en zien kostbare tijd verloren gaan.

Nieuwsuur sprak voor dit verhaal met tientallen betrokkenen en uitvoerders van de Omgevingswet, zoals ambtenaren van gemeenten, Omgevingsdiensten en adviseurs werkzaam voor lokale en regionale overheden. Zij deden dit op basis van anonimiteit, omdat het thema Omgevingswet gevoelig ligt. Bovendien wijken de ervaringen van mensen op de werkvloer af van het beeld dat sommige gemeenten publiekelijk schetsen over de invoering van de wet. De namen van alle betrokkenen zijn bekend bij de hoofdredactie.

Ambtenaren - Nieuwsuur

"Dit betekent dat we tot die tijd niet weten welk juridisch instrument gevolgd moet gaan worden voor het mogelijk maken van bijvoorbeeld bouwprojecten", zegt wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen. Ook zijn collega Frank van Hulle ziet als wethouder in de gemeente Terneuzen de worsteling van zijn ambtenaren. "Ik heb die ervaringen gedeeld bij de commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De meerderheid daar heeft gezegd: we zien wel hoe de weg voert. Dit wordt de eerstvolgende parlementaire enquête." 'Nederland komt stil te liggen' Als zelfstandig adviseur werkt Frank Zeldenrust voor meerdere gemeenten aan de implementatie van de Omgevingswet. "In mijn optiek moet je duidelijkheid verschaffen als iemand bij een gemeente komt met: dit wil ik doen. Als je gokt op welke procedure je start, ontstaat een moment dat alles stilvalt. Stel je sorteert voor op de nieuwe procedure en het wordt uitgesteld, dan heb je de procedure voorbereid volgens de verkeerde wet. Dan ligt Nederland stil."

Ambtenaren 2 - Nieuwsuur

De Omgevingswet zou het makkelijker moeten maken om ruimtelijke projecten te starten. Op dit moment liggen regels over bijvoorbeeld geluid, milieu, ruimte en natuur vast in 26 wetten. De Omgevingswet vervangt die wetten. Voorstanders van de wet menen dat het procedures versimpelt en versnelt. De wet zou meer ruimte bieden voor maatwerk. Mensen die willen gaan bouwen of horeca-ondernemers die een terras willen aanleggen, kunnen via internet direct zien wat er in hun omgeving is toegestaan, bijvoorbeeld over de bouwhoogte van een schuurtje.