Tientallen dode migranten gevonden in Texaanse vrachtwagen

In een vrachtwagen in de Amerikaanse stad San Antonio zijn tientallen dode migranten aangetroffen. In lokale Texaanse media lopen dodentallen uiteen van twintig tot meer dan veertig.

De lokale tv-zender KSAT-TV bericht over 42 doden. Er zouden 16 migranten zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.

De vrachtwagen staat langs het spoor. Op beelden is te zien dat hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. De autoriteiten in Texas hebben nog niet officieel bericht over de vondst van de dode migranten.