Trein met ruim 200 passagiers ontspoord in VS, zeker drie doden

In de Amerikaanse staat Missouri zijn zeker drie doden en veertig gewonden gevallen bij een treinongeval. Twee mensen kwamen om in de trein, zei de lokale politie in een persconferentie. Het andere slachtoffer kwam om in de kiepwagen waar de trein vol op botste bij een onbewaakte overgang.

De trein van spoorwegmaatschappij Amtrak, die ontspoorde bij de botsing, was met 243 passagiers onderweg van Los Angeles naar Chicago.

Op beelden vanuit de lucht was te zien hoe reddingswerkers met ladders op de ontspoorde wagons klommen. Meerdere traumahelikopters werden ingezet om de vele gewonden naar ziekenhuizen te brengen.

De Amerikaanse transportveiligheidsautoriteit NTSB zegt dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over waarom de truck stilstond op het spoor. Er is een onderzoek gestart, waardoor het spoor volgens de NTSB zeker "een paar dagen" is afgesloten voor treinverkeer.

Het ongeval gebeurde nabij de plaats Mendon, op zo'n 135 kilometer van de stad Kansas City.