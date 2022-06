Tientallen mensen protesteren tegen komst vluchtelingenboot in Velsen-Noord

Inwoners van Velsen-Noord hebben vanavond geprotesteerd tegen de komst van een cruiseschip met plaats voor zeker duizend asielzoekers. Vijftig tot zestig mensen waren vanaf het begin bij een protestmars, schrijft NH Nieuws. Later sloten anderen zich aan.

Bij de eindlocatie, waar een inspraakavond werd gehouden, stonden meer dan 200 mensen. De burgemeester heeft daar met bezorgde inwoners gesproken.

Zij vinden dat Velsen-Noord, een dorp met 5000 mensen, te klein is voor de komst van de vluchtelingenboot. Volgens NH Nieuws zijn er zorgen onder Velsenaren over de leefbaarheid in hun plaats als dat schip er komt. De hele gemeente Velsen telt 68.000 mensen. Die wonen in meerderheid aan de andere kant van het Noordzeekanaal, in bijvoorbeeld IJmuiden en Santpoort.

"Dit kan niet. De veerkracht is al twintig jaar uit het dorp. Het wordt alleen maar slechter. Als je dit erbij gaat doen, dat is geen doen", zegt een van de aanwezigen.

Het is voor de mensen uit Velsen-Noord een optelsom, stelt de regionale omroep. Er is altijd gedoe rond Tata Steel, grote kaalslag in het plaatselijke openbaar vervoer, hier en daar stille armoede en nu komt er ook een cruiseschip met duizend vluchtelingen.