Politie doet opnieuw invallen bij Bahrain: 'Opzettelijk beschadigen reputatie'

De laatste trainingen en voorbereidingen voor de Tour de France, die vrijdag in Kopenhagen van start gaat, zijn in volle gang. Bij Bahrain Victorious werd die voorbereiding maandag echter ruw verstuurd door de politie.

De woningen van een aantal renners en stafleden van de ploeg werden onderzocht. De politieactie kwam bijna een jaar nadat de Franse politie in de slotweek van de Tour een inval deed in het rennershotel van de WorldTour-formatie.

Imagoschade

Er werd toen een onderzoek geopend naar de aankoop, het transport en het bezit van verboden middelen of methodes, zonder medische doeleinden, liet de politie van Marseille destijds weten. Volgens de ploeg zelf zijn de acties vooral bedoeld om het imago van het team te beschadigen.

"Het onderzoek naar het team, dat een jaar geleden startte en niets opleverde, komt één week voor de start van de belangrijkste wielerwedstrijd, de Ronde van Frankrijk. Hiermee wordt de reputatie van zowel het team als de renners beschadigd. Het team ziet de nieuwe onderzoeken dan ook als een opzettelijke beschadiging van onze reputatie."

Bij welke renners de politie over de vloer is geweest, wil het team niet zeggen.

Bahrain won in de afgelopen Tour de France drie etappes, dankzij Matej Mohoric (twee keer) en Dylan Teuns. Ook Wout Poels was toen aanwezig in de Ronde van Frankrijk. De Nederlander staat voor dit jaar niet op de startlijst.