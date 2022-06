Vitens verkoopt nee aan voedselproducenten door drinkwatertekort

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft dit jaar al vijf voedselproducenten water moeten weigeren, bevestigt het bedrijf na berichtgeving in het FD. Met name Overijssel en Gelderland kampen namelijk met een dreigend watertekort voor bedrijven.

"Incidenteel is dat weleens eerder gebeurd, maar nooit op deze schaal", zegt een woordvoerder van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. "En het jaar is nog niet voorbij."

Er leven al langer zorgen over watertekorten in Nederland. De consumptie neemt toe door bevolkingsgroei en meer vraag uit het bedrijfsleven. Terwijl met name het binnenland de laatste jaren vaker met droogte kampt door klimaatverandering.

Water voor huishoudens

In december waarschuwde Vitens in een brief aan de provincie Overijssel dat zelfs de levering aan burgers in de toekomst in gevaar kan komen.

"Het is nog niet zo dat we niet kunnen leveren aan huishoudens", zegt de woordvoerder. Dat mag ook niet zomaar. Vitens is verplicht water te leveren aan huishoudens in de regio's waar het actief is.

Die plicht geldt niet voor leveringen aan bedrijven. "Maar je wilt voorkomen dat bedrijven in de voedselindustrie geen drinkwater krijgen waardoor ze geen voedsel kunnen produceren." Die bedrijven zijn wettelijk verplicht drinkwater te gebruiken in hun processen. "Maar het is nu toch zover gekomen."