Veiligheidsregio Brabant meldt per ongeluk ‘nucleaire ramp'

De meldkamer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft afgelopen weekend per ongeluk groot alarm geslagen voor een nucleair ongeluk in de Belgische kerncentrale Doel. Het bleek het te gaan om een fout van de centralist, schrijft Omroep Brabant.

De veiligheidsregio legt aan de regionale omroep uit wat er misging. Bij werkzaamheden aan de koelwaterleiding was een medewerker vergeten een klep open te zetten. Dat leidde tot een automatisch bericht in meldkamers over een storing in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Kerncentrales hebben een meldingsplicht als het gaat om zulke calamiteiten.

De centralist ging echter uit van een serieus incident en alarmeerde de hulpdiensten. "Er is vooruit gewerkt op een noodsituatie die er niet was", aldus Marieke van Wijk van de veiligheidsregio tegen Omroep Brabant.

Hulpdiensten

Verschillende brandweerwagens uit meerdere steden rukten uit, van Hoogerheide in het oosten tot Kaatsheuvel in Midden-Brabant. Ook experts gevaarlijke stoffen, meetploegen, de geneeskundige hulpdienst (GHOR), politie en de directeur van de Veiligheidsregio stonden paraat om 19.30 uur. Het probleem bij de kerncentrale was toen opvallend genoeg al 2,5 uur lang opgelost.

Zo'n tien minuten na de alarmering werd het bericht van de meldkamer daarom ingetrokken. Inmiddels hadden veel ongeruste mensen al naar de kerncentrale gebeld om te vragen wat er aan de hand was. "Wij waren ook heel verbaasd over de alarmering van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant", aldus Nele Scheerlinck van het Belgische energiebedrijf Engie. "Bij ons verstaan wij iets heel anders onder een nucleair ongeluk."

Volgens woordvoerster Van Wijk had dit nooit mogen gebeuren. "We gaan uit van een menselijke fout."

"De melding heeft wel aangetoond dat in het geval van een echte calamiteit de hulpdiensten zeer snel paraat staan. Laten we het incident dan ook maar beschouwen als een geslaagde test van de paraatheid van het personeel."