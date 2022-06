Van Rijthoven overtuigend langs Argentijn Delbonis bij debuut op Wimbledon

Aan het begin van de wedstrijd waren beide spelers nog aan elkaar gewaagd. Van Rijthoven had even nodig om de zenuwen van zich af te spelen. Zo maakte hij in de tiebreak een dubbele fout op zijn eerste setpoint. Even later sloeg hij alsnog toe.

In de tweede set kostte het Van Rijthoven weinig moeite de Argentijn van zich af te slaan en in minder dan een half uur stond er 6-1 op het scorebord.

Het wedstrijdbeeld veranderde nauwelijks in de derde set. Van Rijthoven hield het initiatief in de rally's en gaf Delbonis geen kans zich terug te knokken in de wedstrijd.