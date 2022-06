Nederlandse BMX'ers niet naar EK vanwege 'onveilige' baan in Dessel

De Nederlandse BMX'ers laten verstek gaan op de komende EK in Dessel. De baan in de Belgische plaats is niet veilig, zo ontdekte bondscoach Martijn Jaspers onlangs tijdens een training. De baan is op meerdere plaatsen te smal.

"Wij vinden dat deze baan zoals wij hem de afgelopen weken hebben ervaren en opgemeten niet geschikt is voor de huidige BMX'ers van 15 jaar en ouder", valt te lezen in een persbericht van de Nederlandse wielerbond KNWU.

"Wij zijn van mening dat de BMX-sport zich de afgelopen jaren zodanig heeft ontwikkeld dat diverse banen niet meer geschikt zijn voor de snelheden die de renners tegenwoordig ontwikkelen."

Antwoord geeft geen vertrouwen

De KNWU heeft bij de Europese bond aangegeven wat er mis is met de baan. "Het antwoord dat we hebben ontvangen, geeft ons niet het vertrouwen dat de wedstrijden op een veilige manier kunnen worden verreden", meldt Henk van Beusekom van de KNWU.