KNGU: 'Conflict met Van Pol ten grondslag aan besluit Wevers'

Een langslepend conflict met teamgenote Vera van Pol ligt ten grondslag aan Sanne Wevers' besluit om met onmiddellijke ingang uit de nationale turnselectie te stappen. Dat zegt Jeroen van Leeuwen, de technisch directeur van de KNGU. Van Pol vertelde in december 2021 in een interview met dagblad De Limburger uitgebreid over haar conflicten met Sanne en Lieke Wevers in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Van Leeuwen: "Vera heeft voor die uitlatingen destijds een officiële waarschuwing gekregen van mijn voorganger (Mark Meijer, red.). Dat conflict tussen haar en Sanne is nooit uitgesproken en dan krijg je dat dit verhaal een eigen leven gaat leiden."

Quote Wie uit een conflict wil komen, moet open staan voor oplossingen. Jeroen van Leeuwen over Sanne Wevers

De onenigheid tussen Van Pol en de zussen Wevers dateert van voor zijn tijd bij de KNGU, benadrukt Van Leeuwen. "Wanneer dit na mijn aantreden als technisch directeur was voorgevallen, had ik onmiddellijk met alle partijen om de tafel gezeten." Persoonlijke brief Maandag, kort voor de bekendmaking, ontving Van Leeuwen persoonlijk een brief van Wevers waarin ze haar besluit nader toelichtte. "Maar ik heb uiteindelijk niet meer de mogelijkheid gehad om daarop te reageren. Dat vind ik wel jammer." Van Leeuwen zei 'verbaasd' en 'teleurgesteld' te zijn over het besluit van de olympisch kampioene op balk van Rio 2016. "Vooral de timing van het naar buiten brengen van dit bericht vind ik bijzonder." Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws voor hem evenwel ook niet. Vanaf 9 mei 2022, de datum waarop hij als 'td' bij de turnbond begon, was hij naar eigen zeggen betrokken bij het conflict tussen Van Pol en Wevers. Om tafel Van Leeuwen zat de afgelopen weken meermaals om de tafel met Sanne Wevers. "In de gesprekken die ik eerder met haar heb gevoerd, proefde ik wel dat ze een bepaalde richting uit wilde. In die zin verbaasde haar besluit me niet."

Sanne Wevers - AFP