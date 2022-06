Na zeperd volgt duel dat Oranjevrouwen niet wilden spelen: 'Sportieve bovenaan'

Bondscoach Mark Parsons trok na de zeperd algauw het boetekleed aan, maar ziet hoe zijn ploeg weer gemotiveerd op het veld staat. "Zaterdagochtend had iedereen hetzelfde gevoel, we zaten in hetzelfde schuitje. Dat maakt het een stuk makkelijk om vanuit daar vooruit te kijken", zegt Parsons.

In de laatste aflevering van de NOS Voetbalpodcast (dit keer live vanuit TivoliVredenburg) blikt Jeroen Elshoff samen met Suse van Kleef, Frank Wielaard en Leonne Stentler vooruit op het aankomende EK vrouwenvoetbal. Wat kunnen we verwachten, maar bovenal wat staat Oranje te wachten?

Hoewel het EK op de deur klopt, hebben de Oranjevrouwen nog geen tijd om de pijlen op dat toernooi te richten. Na een kortstondig avontuur in Engeland, zijn de vrouwen weer even terug in Nederland voor de kwalificatiewedstrijd tegen Belarus en een oefenduel met Finland.

De inhaalwedstrijd tegen Belarus staat nog op de agenda omdat die in een eerder stadium niet doorging vanwege de oorlog in Oekraïne. Janssen: "Het is niet de meest ideale wedstrijd om te spelen, maar we doen het omdat we ons willen kwalificeren voor het WK."

Zonder volksliederen en publiek wordt het duel alsnog afgewerkt. "In eerste instantie wilden we niet spelen. Maar uiteindelijk staat sportieve aspect bovenaan, we willen niet daarom níét naar het WK gaan", aldus Janssen.

