De Tour begint vrijdag al: dit staat de renners te wachten

Welgeteld 3.328 kilometer door vier verschillende landen. De Ronde van Frankrijk is een soort Tour d'Europe dit jaar met een start in Denemarken en passages door België en Zwitserland. De NOS-commentator op de motor, Sebastiaan Timmerman, neemt het afwisselende parcours door. Globaal gezien kun je zeggen dat de opbouw vrij traditioneel is. De Tour begint met een tijdrit en enkele sprintetappes, vervolgens een kasseienrit om daarna de bekende Alpen- en Pyreneeën-reuzen aan te doen. En in het slotweekeinde is er een tweede tijdrit en een sprint in Parijs. Maar er zijn door parcoursbouwer Thierry Gouvenou toch veel opvallende ritten en plaatsen opgenomen in de 109de editie. Met allereerst de start in Denemarken.

De Tour bij de NOS - NOS

Het is het meest noordelijke Grand Départ ooit. De Tour is nog nooit zo ver van Frankrijk af geweest, Dublin en Berlijn waren zelfs dichterbij. De eerste etappe, een tijdrit van 13,2 kilometer, is bovendien al op vrijdag in plaats van zaterdag. Dat komt omdat de karavaan een dag extra de tijd moest krijgen om vanuit Denemarken terug te reizen. Die reisdag is op maandag, dan wordt er dus ook niet gefietst. Waaiers? In het eerste weekeinde is het vooral de vraag in hoeverre de wind, die met name op de Deense bruggen vrij spel heeft, de boel al overhoop zal gooien. Bekijk hieronder in de carrousel het profiel van de eerste vijf etappes:

Anders zullen de kasseien dat wel doen in etappe 5. De stenen keren terug in de Tour na drie jaar afwezigheid. En hoe. De etappe naar Arenberg, op woensdag 6 juli, belooft een chaos te worden. Er liggen liefst elf kasseistroken te wachten op de renners en ze liggen allemaal in de laatste 73 kilometer van de etappe. Vanaf de tweede strook ligt er gemiddeld slechts 3,5 kilometer asfalt tussen de secteurs pavés, dus bij tegenslag zal het lastig zijn om (snel) terug te keren.

2018: de Tourrenners in de kasseienetappe naar Roubaix - AFP

Op de tweede vrijdag doemt de eerste echte klim op: La Planche des Belles Filles. De kuitenbijter in de Vogezen is terug in de Tour na de verrassende ontknoping van 2020, toen Primoz Roglic in de afsluitende tijdrit zijn gele trui aan Tadej Pogacar moest afstaan. Over tijdrijden gesproken: er zijn deze editie in totaal twee individuele races tegen de klok, de laatste is op de laatste zaterdag en telt veertig kilometers.

Sebastiaan Timmerman op de motor tijdens de Tour - ANP

Ook Alpe d'Huez is na drie jaar afwezigheid terug in het parcours - en die wordt ook nog eens beklommen op de Franse nationale feestdag. Wellicht een goed voorteken voor de Nederlanders. Want van de drie eerdere beklimmingen op 14 juli zegevierde twee keer een Nederlander: Peter Winnen (1981) en Steven Rooks (1988). In de Alpen staat verder de Galibier tweemaal in het routeboek, op 13 juli vanaf de noordzijde en een dag later vanuit de zuidkant. Met de top op 2.642 meter hoogte is dit het dak van de Tour. Bekijk hieronder in de carrousel het profiel van de etappes tot de tweede rustdag:

Een belangrijke rol in de Pyreneeën is weggelegd voor een nieuwe beklimming, de Col de Spandelles. De tien kilometer lange weg omhoog is erg smal en kan pas sinds een recente renovatie van het asfalt worden opgenomen in de route. Koersdirecteur Gouvenou heeft de afgelopen jaren wel vaker smalle weggetjes omhoog geïntroduceerd. De Spandelles ligt ingeklemd tussen de Aubisque en Hautacam tijdens de laatste bergetappe, op donderdag 21 juli. Bekijk hieronder in de carrousel het profiel van de etappes in de derde week: