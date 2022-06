Burgemeester over windhoos: ‘Veel last gehad van mensen die kwamen kijken’

Volgens de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland hebben hulpverleners vanmiddag veel last gehad van mensen die kwamen kijken naar de gevolgen van de windhoos in Zierikzee.

Burgemeester Van der Hoek zei dat op een persbijeenkomst. "We hebben gezien dat de wegen volstroomden en dat is zeker hinderlijk geweest voor hulpverleners" zei hij. Hij roept mensen nogmaals op om niet naar de Zeeuwse plaats te komen. Alleen bewoners mogen de stad in.

Bij de hevige windhoos viel een dode. Zeven mensen raakten gewond. Zes van hen zijn ter plaatse behandeld en een persoon moest naar het ziekenhuis. Over het dodelijke slachtoffer wil de burgemeester verder niets melden.

Zelf ontsnapte hij maar net aan de windhoos. "Ik zat op dat moment in de auto. De windhoos is vijftig meter voor mijn auto vrijgekomen. Ik was op weg naar een huwelijksfeest."

Huizen onbewoonbaar

De lokale woningcorporatie Zeeuwland schat in dat 100 van zijn 500 huurwoningen beschadigd zijn geraakt. Rond de twintig huizen zijn onbewoonbaar, schrijft Omroep Zeeland.