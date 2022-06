Spanje zonder geblesseerde topscorer Hermoso naar EK vrouwenvoetbal

De Spaanse vrouwenploeg moet het op het EK voetbal stellen zonder Jennifer Hermoso. De 32-jarige spits, die onlangs Barcelona verruilde voor het Mexicaanse Pachuca, heeft in de voorbereiding een knieblessure opgelopen.

Hermoso was vorig jaar topscorer in de Champions League. In 91 interlands voor Spanje maakte ze 45 doelpunten, waarmee ze de topscorer aller tijden van haar land is.