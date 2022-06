Het is nu zeker: onze zeespiegel stijgt steeds sneller

Sinds begin jaren 90 stijgt de zeespiegel voor de Nederlandse kust per jaar met 2,7 millimeter per jaar. In de zeventig jaar daarvoor ging het om een stijging van 1,7 millimeter per jaar. "Sinds begin jaren 90 stijgt de zeespiegel 1 millimeter sneller dan daarvoor", zegt zeespiegelonderzoeker Riccardo Riva. "Dat is ongeveer anderhalf keer zoveel."

De zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt steeds sneller, schrijven wetenschappers van de TU Delft in een nieuwe studie. Daarmee is voor het eerst aangetoond dat de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt.

IPCC-auteur Marjolijn Haasnoot, werkzaam bij Deltares en gespecialiseerd in aanpassingen aan klimaatverandering, noemt de nieuwe inzichten "heel belangrijke informatie voor het Nederlandse kustbeheer". Het is bijvoorbeeld belangrijk voor hoeveel zand je op de kust moet aanbrengen.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel wereldwijd. Tot nu toe liep de zeespiegelstijging voor onze kust wat achter bij het wereldgemiddelde. "We hadden geluk kunnen hebben dat de zeespiegelstijging voor onze kust vanwege oceaanstromingen mee zou vallen. Maar we hebben dus geen geluk", zegt Riva. "We gaan gelijk op met het wereldgemiddelde. En 1 millimeter lijkt niet zoveel, maar dat is 10 centimeter per eeuw. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de stijging in de toekomst nog verder zal versnellen."

In alle scenario's zat de versnelling die we nu zien al wel verwerkt, zegt Haasnoot. "Maar dit soort signalen hebben we wel nodig voor de toekomst. Want we zien nu dat het echt heel veel sneller gaat, en dan moeten we echt ons plan bijstellen. Daar moet je niet te lang mee wachten."

Deltacommissaris Peter Glas, verantwoordelijk voor het deltaprogramma noemt de bevindingen "zorgwekkend". "Dit bevestigt de lijn die we al hadden ingezet", zegt hij. "Maar dit zit vanaf vandaag ook echt in alle prognoses over wat hoe hoog de dijken en de duinen moeten zijn. Het betekent dat we ons beter en wellicht ook nog sneller moeten aanpassen aan het veranderende klimaat."