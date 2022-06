Vanavond op TV: Parlementaire enquête gaswinning Groningen • Irandeal

Vanavond in Nieuwsuur uitgebreid aandacht voor dit onderwerp. Want wat is een parlementaire enquête ook alweer precies? Wat staat er op het spel voor de Groningers? En hoe kijken voorzitters van eerdere commissies terug op hun parlementaire enquêtes?

Vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Daarmee moet eens en voor altijd duidelijk worden hoe de besluitvorming over de Groningse gaswinning is gegaan en hoe de belangen van de Groningers daarin zijn meegewogen.

Irandeal

Iran is nooit eerder zo dicht bij een atoombom geweest als nu, waarschuwt het Internationale Atoomenergie Agentschap. Het land kan deze zomer over voldoende verrijkt uranium beschikken om een kernkop te produceren.

In 2015 sloot Iran een akkoord met Westerse landen waarin ze afspraken dat Iran uranium tot maximaal 3,67 procent mocht verrijken, in ruil voor het versoepelen van economische sancties tegen het land. Maar de Amerikaanse president Trump trok zich in 2018 terug uit dat akkoord. Sindsdien houdt Iran zich ook niet meer aan de afspraken en verrijkt het uranium tot wel 60 procent, veel dichter bij het niveau dat nodig is voor een kernwapen.

De haast om een nieuw atoomakkoord te sluiten is dan ook groot. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.