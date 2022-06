Slot heeft alle vertrouwen in komend seizoen: 'Meer tijd om selectie te completeren'

De selectie is nog verre van compleet, maar toch stond coach Arne Slot vanmorgen met een grote glimlach op de eerste training van Feyenoord. Slot ziet het juist als iets positiefs dat de selectie nog niet compleet is. "Het is vooral omdat veel spelers international zijn en dus nog vakantie hebben."

Daarnaast is het volgens de succescoach van de Rotterdamse club een mooie kans om jeugdspelers aan het werk te zien. Toch ziet ook Slot wel dat er nog het nodige moet gebeuren om het vorige seizoen te evenaren of zelfs te overtreffen. Maar er is meer tijd, merkt de coach op. Nu Feyenoord zich rechtstreeks geplaatst heeft voor de Europa League zijn voorrondewedstrijden zoals vorig jaar tegen Drita niet nodig.

"Idealiter heb je natuurlijk zo vroeg mogelijk de selectie rond, maar we hebben nu wel meer tijd", zegt Slot, die aangeeft op een aantal posities nog versterking te willen halen. Ook zal de club vermoedelijk een aantal belangrijke basisspelers zien vertrekken, voor wie vervangers moeten worden gehaald. Slot kon geen updates geven over ophanden zijnde transfers, wel bevestigde hij dat er geboden is op Tyrell Malacia.

Danilo

Met name in de aanval moet technisch directeur Frank Arnesen nog aan de bak. Cyril Dessers en Bryan Linssen zijn vertrokken en ook Reiss Nelson is er niet meer bij. Daar is vooralsnog nog maar één speler voor teruggekomen. Danilo, de spits die deze zomer de gevoelige overstap van Ajax naar Feyenoord maakte, stond voor het eerst op het veld.

Na afloop van de training gaf hij aan dat het geen lastige keuze was om Ajax in te ruilen voor de aartsrivaal. "De keuze was niet zo moeilijk. Feyenoord heeft met het project en de ambities kenbaar gemaakt. Ik heb dezelfde ambities."

De nieuweling sprak kort met Steven Berghuis, zijn ploeggenoot bij Ajax die de omgekeerde weg bewandelde. "Hij stond er positief in en wenste me veel succes." Van hatelijke reacties merkt Danilo niets.

De training was besloten, maar Bryan Linssen mocht wel even kijken. Hij vertrekt naar Japan zodra zijn papierwerk rond is, maar wilde nu nog even zijn oude maten aan het werk zien: