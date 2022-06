AT5-presentator en programmamaker Luuk Dresen (27) overleden

De Amsterdamse presentator en programmamaker Luuk Dresen is gisteren op 27-jarige leeftijd overleden. Dresen presenteerde programma's op AT5 en was presentator van het populaire YouTube-kanaal Nieuwe Gasten, met ruim 400.000 abonnees.

Dresen is in zijn woonplaats overleden als gevolg van een noodlottig ongeluk, zegt zijn manager Cyriel Marijnissen tegen omroep AT5. ''Ik kan het gewoon niet geloven. Je wereld staat in één klap stil. Ik kan het amper bevatten.''

Zijn overlijden werd vanochtend bekendgemaakt op zijn Instagrampagina. "Luuk was enorm getalenteerd en zat vol ideeën en plannen. Hij was er altijd voor anderen en zo zullen we hem herinneren", staat er bij een foto van Dresen.

"Wreed en hard"

Verschillende bekende Nederlanders reageren op zijn overlijden. Zo schrijft presentatrice Chantal Janzen: "Ongelooflijk wreed en hard. Dankjewel lieve Luuk, voor alle mooie momenten."