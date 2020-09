Vrouwen Ajax kloppen FC Twente in eredivisietopper

De vrouwen van Ajax zijn uitstekend aan de eredivisie begonnen door de topper tegen FC Twente met 3-1 te winnen. Alle goals vielen in de eerste helft.

De Amsterdammers kwamen vroeg in de wedstrijd nog wel op achterstand door een eigen doelpunt van international Stefanie van der Gragt, die over is gekomen van FC Barcelona.

Marjolijn van de Bighelaar herstelde, onder toeziend oog van bondscoach Sarina Wiegman, snel het evenwicht door Twente-keepster Daphne van Domselaar met een hoge bal te verrassen.

Bekijk hieronder interviews met Stefanie van der Gragt, Daphne Koster, Renate Jansen en Danny Schenkel: