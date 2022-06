Sanne Wevers stapt uit turnselectie wegens 'onveilig sportklimaat'

Turnster Sanne Wevers is voorlopig niet beschikbaar voor de Nederlandse turnploeg. De olympisch kampioene op balk van 2016 trekt zich terug wegens een voor haar onveilig sportklimaat binnen de selectie.

"Met veel pijn in het hart heb ik vandaag bij de KNGU aangegeven dat ik per direct uit de nationale selectie stap. Door het gedrag van een teamgenoot is er voor mij een aanhoudende onwerkbare situatie ontstaan. Hierdoor kan ik niet meer goed functioneren binnen ons team", schrijft de topturnster in een verklaring.

Wevers wil niet gedetailleerd ingaan op wat er precies speelt binnen de Nederlandse selectie. "Het afgelopen half jaar heb ik er alles aan gedaan om deze situatie te veranderen. Door het ontbreken van regie vanuit de KNGU is dit helaas niet gelukt. Ik ben dus enorm teleurgesteld in de KNGU."