Podcast De Dag: de rijzende ster van Christianne van der Wal

Stikstofminister Christianne van der Wal heeft momenteel misschien wel de zwaarste portefeuille van het kabinet. Morgen stemt de kamer over haar stikstofplan en opnieuw zijn er massale boerenacties aangekondigd. Op meerdere wegen zijn vandaag blokkades met kilometerslange files tot gevolg. Van alle kanten is de druk op Van der Wal enorm. Maar in haar optredens is dat niet te merken. Ze lijkt de moeilijke boodschap makkelijk te vertellen.

Met haar heldere communicatie dwingt ze bij vriend en vijand respect af, zegt Trouw-journalist en VVD-watcher Niels Markus. Hij maakt in podcast De Dag een profiel van haar op. Al haar hele loopbaan zoekt Van der Wal de moeilijke dossiers op, vertelt hij.

Wat zegt dat over haar ambities voor de toekomst en haar plaats binnen de VVD?

