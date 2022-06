Een dode en zeven gewonden door windhoos Zierikzee

Bij de windhoos in Zierikzee is één dode gevallen en zijn zeven mensen gewond geraakt. Dat vertelt de burgemeester van Schouwen-Duiveland, waar Zierikzee onderdeel van is, op een persconferentie. Een windhoos liet aan het begin van de middag in en rond Zierikzee een spoor van vernieling na. De wind rukte dakpannen van een kerk, trampolines uit tuinen en boompjes uit de grond. Bij minimaal vier woningen is het dak eraf gewaaid en van ten minste één woning stortte een gevel in.

Ravage in Zierikzee - NOS

Er is een NL-Alert verzonden. Veiligheidsregio Zeeland roept iedereen op de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden momenteel geen bussen in het gebied. De Veiligheidsregio roept mensen die niet in het gebied wonen, weg te blijven. Getroffen inwoners kunnen terecht in het gemeentehuis. Meerdere mensen stuurden beelden naar de NOS van de windhoos:

Grote windhoos trekt over Zierikzee - NOS

Tien tot twintig huurhuizen hebben zo veel schade opgelopen dat ze tijdelijk onbewoonbaar zijn, vertelt de directeur van woningcorporatie Zeeuwland aan persbureau ANP. De gemeente zal zorgen voor opvang voor de bewoners. Aan de Calandweg is van een hele rij huizen het dak afgewaaid. Volgens de woningcorporatie kon dat gebeuren omdat daar een renovatie aan de gang was. Volgens het KNMI is de windhoos waarschijnlijk begonnen als waterhoos boven de Oosterschelde. Omdat er veel vocht in de atmosfeer was kon de waterhoos snel groeien. Daarnaast was er waarschijnlijk sprake van windschering - meer wind boven in de atmosfeer dan dicht bij de grond - die de windhoos nog sterker maakte. "Individuele windhozen zijn nooit te verwachten door meteorologen", zegt NOS weerman Gerrit Hiemstra. "Wel kan verwacht worden dat er gunstige weersomstandigheden zijn voor eventuele windhozen, maar dat was nu niet het geval." Een ooggetuige vertelt aan Omroep Zeeland over de windhoos: "Vreselijk. Ik stapte net de achtertuin binnen en keek omhoog en toen zag ik echt een tornado aankomen, daar zeg je u tegen. Toen dacht ik nog: wat moet ik doen, wat moet ik doen? We zijn naar binnen gerend en zagen allemaal tuinspullen door de lucht gaan. Er is een plastic tuinstoel tegen onze auto aangekomen, dus we hebben best wel flinke schade aan de auto. Onze trampoline vloog door de lucht. En we weten nog niet precies hoe ons dak erbij staat, maar er liggen in de straat heel veel daken af. Echt wel heel heftig."