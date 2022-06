Een dode en tien gewonden door windhoos Zierikzee

Bij de windhoos in Zierikzee is zeker één dode gevallen, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast zijn ook ongeveer tien mensen gewond geraakt. Dit aantal kan nog oplopen. Hulpdiensten zijn nog bezig de schade in kaart te brengen. Een windhoos liet aan het begin van de middag in en rond Zierikzee een spoor van vernieling na. De wind rukte dakpannen van een kerk, trampolines uit tuinen en boompjes uit de grond. Bij minimaal vier woningen is het dak eraf gewaaid en van ten minste één woning stortte een gevel in. Er is een NL-Alert verzonden. Veiligheidsregio Zeeland roept iedereen op om niet naar het gebied te komen en de hulpdiensten de ruimte te geven. Meerdere mensen stuurden beelden naar de NOS van de windhoos:

Grote windhoos trekt over Zierikzee - NOS

Een ooggetuige vertelt aan omroep Zeeland over de windhoos: "Vreselijk. Ik stapte net de achtertuin binnen en keek omhoog en toen zag ik echt een tornado aankomen, daar zeg je u tegen. Toen dacht ik nog: wat moet ik doen, wat moet ik doen? We zijn naar binnen gerend en zagen allemaal tuinspullen door de lucht gaan. Er is een plastic tuinstoel tegen onze auto aangekomen, dus we hebben best wel flinke schade aan de auto. Onze trampoline vloog door de lucht. En we weten nog niet precies hoe ons dak erbij staat, maar er liggen in de straat heel veel daken af. Echt wel heel heftig."

Wat is een windhoos precies? Een windhoos behoort volgens het KNMI tot de categorie gevaarlijke weersverschijnselen die zich in Nederland voordoen. Een tornado is een andere naam voor een windhoos die veel schade aanricht. Voor de vorming van windhozen gelden specifieke voorwaarden: ze ontstaan in onweerswolken, de atmosfeer moet heel vochtig zijn. Ook is een flink temperatuurverschil nodig; op aarde moet het warm zijn, en in de hoge lucht koud. Daarnaast moet het waaien, en de windrichting moet op aarde anders zijn dan in de lucht. Zo ontstaat de draaikolk die bestaat uit enorm veel kleine druppeltjes. "Het gebied waarin ze optreden is meestal niet groter dan een smalle baan van twee tot enige tientallen kilometers lengte en enkele honderden meters breedte", schrijft het KNMI.

Verslaggever Simone Gideonse deelt enkele beelden die rondgaan op sociale media: