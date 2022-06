Van Rouwendaal stelt teleur met tiende plek op 5 kilometer WK openwaterzwemmen

Sharon van Rouwendaal is de WK openwaterzwemmen niet goed begonnen. Op de 5 kilometer eindigde de Nederlandse slechts als tiende. De titel ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, die zo haar zesde wereldtitel pakte.

Van Rouwendaal won in 2016 olympisch goud op de 10 kilometer in het open water, stond op het hoogste podium bij de WK kortebaan, maar één medaille ontbreekt nog op haar indrukwekkende cv: goud op de WK openwaterzwemmen.

Die wens wil de 28-jarige zwemster deze week bij de WK in Boedapest in vervulling laten gaan, maar haar eerste race was allesbehalve veelbelovend.

Halverwege nog eerste

Van Rouwendaal ging maandag goed van start en zwom in het begin van de race nog in de kopgroep. De olympisch kampioene van Rio de Janeiro gaf daarna steeds meer terrein prijs en finishte op zestien seconden van titelhoudster Cunha, die in Tokio Van Rouwendaal naar het zilver verwees.

Woensdag krijgt Van Rouwendaal nog een kans op eremetaal. Dan staat de 10 kilometer, de olympische en haar favoriete afstand, op het programma. Op donderdag zwemt ze ook nog de 25 kilometer.