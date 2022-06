Vanaf januari vergoeding voor zieken door giftige stoffen tijdens werk

Mensen die tijdens hun werk zijn blootgesteld aan giftige stoffen en daardoor ernstig ziek zijn geworden, krijgen eenmalig een financiële vergoeding. In januari gaat de regeling van start, schrijft minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip aan de Tweede Kamer.

Dat is een half jaar later dan eigenlijk was voorzien. Daartoe heeft de minister besloten omdat het meer tijd kost om alle systemen van de instanties die de regeling moeten uitvoeren op elkaar te laten aansluiten. Slachtoffers krijgen zo'n 21.000 euro uitgekeerd.

In eerste instantie gaat het om drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en chronische encephalopathie, beter bekend als de schildersziekte. Later kunnen er meer beroepsziekten op de lijst terechtkomen.

Zzp'ers

Voor patiënten met de schildersziekte, een zenuwaandoening, werd in 2019 al een soortgelijke regeling getroffen, maar niet iedereen kwam daarvoor in aanmerking. Destijds kregen alleen mensen in loondienst een vergoeding van bijna 21.000 euro. Onder de nieuwe regeling kunnen bijvoorbeeld ook zzp'ers aanspraak maken op een vergoeding.

Slachtoffers van blootstelling aan asbest konden bij sommige aandoeningen ook al een financiële vergoeding krijgen, maar patiënten met longkanker als gevolg van asbest vielen daarbuiten.

Expertisecentrum

Een van de betrokken instanties is het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces). Dat gaat op 1 juli van start. Er werd besloten tot de oprichting na een rapport over de moeizame afhandeling van schadeclaims bij zulke beroepsziekten, waar jaarlijks zo'n 3000 mensen aan overlijden. Een veelvoud van hen wordt ziek. Vaak moeten werknemers jarenlang procederen voordat ze een financiële vergoeding krijgen.

In het expertisecentrum werken onder anderen deskundigen van universiteiten en medische centra samen. Zij bedenken manieren om vast te stellen of een bepaalde ziekte echt komt door blootstelling op het werk aan giftige stoffen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Longkanker kan bijvoorbeeld komen door asbest, maar ook door roken of het inademen van fijnstof.