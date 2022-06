Koning en koningin in Wenen aangekomen voor staatsbezoek

Vanaf het vliegveld gingen ze naar de Hofburg in Wenen voor de welkomstceremonie. Dit oude keizerlijke paleis is tegenwoordig de officiële woning van de bondspresident van Oostenrijk, Alexander Van der Bellen. Hij treedt als gastheer op tijdens het staatsbezoek.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aangekomen in Oostenrijk voor een staatsbezoek. De komende drie dagen brengen ze door in Wenen en Graz. Het is pas het derde staatsbezoek van het paar sinds het begin van de coronacrisis in 2020 en de eerste keer dat ze in Oostenrijk zijn.

Voor vandaag staat ook een bezoek aan de Shoah-Namensmauern, een herdenkingsmonument voor Oostenrijkse Holocaustslachtoffers, op de planning. Het koningspaar zal hier samen met de bondspresident een krans leggen. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in museum Schloss Belvedere.

Oekraïense vluchtelingen

De tweede dag van het bezoek staat in het teken van culturele uitwisseling. Willem-Alexander en Máxima gaan 's ochtends in gesprek met Oekraïense vluchtelingen in Oostenrijk. Verder bezoeken ze belangrijke Oostenrijkse culturele instanties, zoals de nationale bibliotheek en het Naturhistorisches Museum.

Op de slotdag reist het paar per trein af naar Oostenrijks tweede stad Graz, voor een programma over duurzame mobiliteit. Onder begeleiding van de Oostenrijkse klimaatminister gaan ze op bezoek bij Oostenrijkse bedrijven die werken aan duurzaam beleid. Ook spreken ze over het nieuwe fietsbeleid van Graz, dat samen met Nederlandse experts is ontwikkeld.

