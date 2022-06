Gedupeerde Groningen: 'Niemand heeft ons serieus genomen'

Lees hier meer achtergrondinformatie over de enquête:

De Muinck vertelde de commissie over de vele waarschuwingen van de bevolking die in de wind werden geslagen. De bodemdaling kwam door de boeren die de waterstand laag hielden, zeiden de gasbedrijven en ook de overheid. "De NAM en Shell hadden maar één visie: geld verdienen. Ze zaten bij elkaar op schoot, ook de overheid. De geluiden werden lang onder tafel geveegd", constateerde De Muinck op nuchtere toon. "Het gas werd gezien als pinautomaat. Daar trokken de staat en de gasboeren geld uit. De Groningers merken er zelf weinig van."

De kritiek van de Groningse bevolking op de behandeling door de overheid, de NAM en Shell is al vaak verteld. Het anderhalf uur durende verhoor van bakkerszoon en leraar De Muinck geeft inkleuring aan wat er in de ogen van de inwoners sinds begin jaren 60 tot nu is gebeurd. De Muinck was als kind aanwezig bij de eerste gasboring in zijn geboortestreek in 1959. Hij bracht op de fiets broden rond bij boeren, die hem wezen op de eerste scheuren en wijkende muren. "Ik had het gevoel: dat gaat niet goed."

"Traineren, traineren, traineren." "We zijn niet gehoord." "De gemeente, de provincie, het Rijk: niemand heeft ons serieus genomen." "Onze geluiden zijn van tafel geveegd." Het zijn maar enkele signaleringen van Herman de Muinck, de eerste getuige bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Deze commissie van de Tweede Kamer doet onderzoek naar de besluitvorming over de gaswinning en hoe is omgegaan met de belangen van de Groningers.

De inmiddels gepensioneerde Groninger vertelde de enquêtecommissie over het moeizame proces van de oprichting van een functionerend schadefonds, het krijgen van schadevergoeding voor de scheuren en verzakte woningen en het aanvragen van compensatie voor de waardevermindering van de huizen. "Al jaren geleden werd gesproken over ruimhartige schadevergoedingen, maar die kwamen er niet."

Granaat

Gesprekken over schadevergoedingen met advocaten "van de Zuidas" verliepen hard, hoorde hij van andere inwoners. "Een advocaat zei dat die scheuren ook veroorzaakt konden zijn door een granaat uit de Tweede Wereldoorlog die was afgegaan in de kelder", aldus De Muick. "Dan breekt er iets."

De koele en ontkennende houding van de overheid, de NAM en Shell "doet iets met je gevoel van rechtvaardigheid". Zelf vindt De Muinck dat hij er nog redelijk doorheen is gekomen, ook omdat hij zijn huis al had afgelost en financieel minder gedupeerd was. " Maar mensen om mij heen zijn zo afgeknepen, dat ze door stress vervroegd zijn doodgegaan."

De Muinck is verbaasd over de aanpak van Haagse ministers nadat rond 2013 rapporten naar buiten waren gekomen dat de aardbevingen wel degelijk door de gaswinning kwamen. De toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen zei ook dat de gaswinning echt naar beneden moest. Maar de gaskraan werd nog harder opengedraaid.

De Groninger heeft diverse brieven geschreven naar ministers en toen hij geen antwoord kreeg, zocht hij schriftelijk contact met premier Rutte. "Ik had van Rutte verwacht dat hij zou zeggen: we hebben een groot probleem, dat moeten we oplossen." Een inhoudelijk antwoord kwam er niet.

Later op de dag komt gedupeerde Sijbrand Nijhoff aan het woord. Hij was paardenfokker en zijn bedrijf is zwaar beschadigd. Hij probeerde jarenlang bij de NAM en de Staat een schadevergoeding te krijgen.