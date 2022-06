Boeren op meeste plaatsen vertrokken van snelwegen

Een van de blokkades vanmiddag was bij Best op de A2 richting Den Bosch. Daar waren volgens de politie ongeveer vijftien trekkers aanwezig, ook lagen er hooibalen op de weg. De weg werd richting Den Bosch tijdelijk afgesloten.

In Winterswijk, in de buurt van de Duitse grens, was een andere protestactie gaande. Daar hadden boeren een grenspaal neergezet in natuurreservaat Korenburgerveen en het gebied uitgeroepen tot Duitsland.

De actievoerdende boeren zeggen vandaag en morgen actie te voeren vanwege een stemming in Den Haag over de moties die tijdens het stikstofdebat zijn ingediend. Dat zijn er 44.

Boeren kondigden eerder nieuwe acties aan tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe groot de acties worden is nog onduidelijk. Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) zei gisteren dat vandaag vanaf 12.00 uur "alles gaat rollen wat kan rollen".

"Die dikke demonstratie in Stroe heeft helemaal niks uitgehaald. De roep in de achterban is groot om er de beuk in te gooien", zei Van den Oever in een video. Toch zei hij ook dat FDF de acties niet coördineert. "Wij als FDF hebben besloten ons daar niet aan te verbinden en ons terug te trekken uit de strijd en ook niks te coördineren. Dat hebben we eerder meegemaakt dus jullie weten wat jullie te doen staat."

In de video riep de FDF-voorman op om burgers zoveel mogelijk te ontzien bij de protesten. "Dat zal misschien niet altijd lukken, maar hopelijk hebben de burgers wel de gedachte ondertussen gekregen waarom wij zo opstandig zijn."