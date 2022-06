Boeren blokkeren diverse snelwegen met trekkers: kilometerslange files

Op verschillende plekken in het land worden wegen geblokkeerd door boeren met tractoren. Dat leidt tot kilometerslange files. Een van de blokkades is bij Best op de A2 richting Den Bosch. Daar zijn volgens de politie ongeveer vijftien trekkers aanwezig. Er liggen ook hooibalen op de weg. De weg is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Ekkersweijer en Best-West, meldt de ANWB op Twitter. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer erlangs kan via de af- en oprit, maar dat de file wel groeit. Ook op de A28 van Hoogeveen naar Assen rijden tientallen boeren met tractoren en op de A67 in Noord-Brabant blokkeren trekkers de weg. Ter hoogte van de afrit Liessel, tussen Eindhoven en Venlo, is de weg afgesloten. De ANWB adviseert mensen die richting Venlo willen om de richting van Maastricht te volgen. Ook de A67 wordt geblokkeerd met hooibalen:

Nieuw boerenprotest: A67 geblokkeerd met hooibalen - NOS

Op de A2 en A67 is de politie aanwezig. Die laat weten dat de eerste stap is om te vragen of de boeren de weg willen vrijmaken. Doen ze dat niet, dan worden er boetes uitgedeeld. Een vervolgstap is het wegslepen van de landbouwvoertuigen, zegt de politie. Een rijstrook van de A67 wordt nu vrijgemaakt op verzoek van de politie. Verder lieten boeren tractoren achter op de N324 om de weg tussen Schaijk en Oss te blokkeren. Omroep Brabant schrijft dat een deel van deze boeren onderweg is om de A50 te blokkeren.

Duitse grens In Winterswijk, in de buurt van de Duitse grens, is een andere protestactie bezig. Omroep Gelderland meldt dat boeren daar een grenspaal hebben neergezet in het Korenburgerveen en het hebben uitgeroepen tot Duitsland. "Daarmee willen de boeren benadrukken dat er in Duitsland andere regels gelden rondom stikstofuitstoot", schrijft de regionale omroep. Duitsland heeft ruimere normen voor stikstof.

Ook bij de Duitse grens wordt geprotesteerd - Helen Kret/NOS