'Val Severodonetsk is symbolische tegenslag'; aanval Kiev om G7-top

De raketaanvallen van afgelopen weekend op Kiev waren waarschijnlijk bedoeld als signaal aan de G7-landen die gisteren in Duitsland bijeenkwamen. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) komt tot die conclusie in de laatste analyse over de oorlog in Oekraïne.

Ook president Zelensky denkt dat dat de reden is voor de aanval op de hoofdstad. In zijn jongste speech spreekt hij van "de Russische methode". "Iedere keer als er internationale gebeurtenissen zijn, wordt er geëscaleerd," zei de president. Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie, beaamt dat.

"Rusland is zelf lid geweest, toen heette het nog de G8", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Na de annexatie van de Krim in 2014 is het eruit gezet. Maar het is wel een podium waarop Poetin graag gezien wil worden." Militair is het volgens Bouwmeester niet zinvol voor de Russen om Kiev aan te vallen. "Er zijn appartementencomplexen en kleuterscholen geraakt, dat heeft militair geen enkele betekenis."

Ook generaal buiten dienst Mart de Kruif ziet de militaire waarde er niet direct van in. "Het is niet zo dat de standpunten op die top zullen veranderen omdat de Russen Kiev bestoken." Hij durft te zeggen dat de Russen geen offensief vermogen meer hebben om gebieden buiten de Donbas-regio aan te vallen.

Val van Severodonetsk

Een groot deel van de Donbas is al in Russische handen. De Kruif ziet de inname van Severodonetsk, in de regio Loegansk, dan ook vooral als een symbolische tegenslag voor Oekraïne en niet zozeer als militair strategische winst van de Russen.