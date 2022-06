Galapakken en lofredes bij Rinus Michels Awards, Slot sluit sterk seizoen nu écht af

Waar vandaag het nieuwe seizoen voor Feyenoord van start gaat, is de afsluiting van het afgelopen seizoen voor coach Arne Slot een memorabele geworden. Strak in pak, met zijn vrouw aan zijn zijde, nam hij gisterenavond de Rinus Michels Award, de prijs voor beste trainer van de eredivisie, in ontvangst. De uitreiking in een hotel in Garderen, midden op de Veluwe, was sowieso al een chique, feestelijke bedoeling. Grote namen vanuit de gehele Nederlandse voetbalwereld vermaakten zich opperbest: de sfeer was warm en ontspannen.

Serieuze boodschap Hiddink CBV-voorzitter Guus Hiddink, zelf één van de tien eerdere winnaars van de Rinus Michels oeuvreprijs, opende de avond op feestelijke wijze. Vanzelfsprekend stond hij stil bij het ironische feit dat hij nu zelf voorzitter is, iemand waar hij als trainer juist regelmatig mee botste. Het zorgde voor schitterende anekdotes over ondergesneeuwde trainingsvelden, zijn leermeester Jan Reker en over de Russische traditionele toast. De uitspraak "voetbal is het belangrijkste in het leven als er geen andere dingen waren" was een mooi bruggetje voor de oud-bondscoach van Rusland om stil te staan bij de gebeurtenissen in Oekraïne. De aanwezige Jevgeni Levtsjenko werd geprezen om zijn inspanningen, maar ook de Russische ex-internationals Fjodor Smolov en Igor Denisov, kregen alle lof van Hiddink omdat zij zich durfden uit te spreken. De woorden waren fraai, de boodschap dringend.

En waarom zou de sfeer ook niet warm en ontspannen zijn? De nationale competities waren spannend tot de laatste speelronde, de bekercompetitie eindigde met een spectaculaire kraker tussen PSV en Ajax, en vooral: Nederland heeft zich Europees weer op de kaart gezet. En dan hebben we het niet alleen over de coëfficiëntenpolonaise van afgelopen seizoen. Er was één Nederlandse ploeg die er internationaal met kop en schouders bovenuit stak: Feyenoord. Fris spel, mooie resultaten en een Europese finale. Zelfs de topscorer van het toernooi werd geleverd door de Rotterdammers. Wie had dat verwacht toen Feyenoord in de voorrondes zichtbaar ploeterde tegen het nietige FC Drita? Nieuw elan Slot was die wedstrijd gisterenavond nog niet vergeten. Op de vraag of hij een advies had voor FC Twente-trainer Ron Jans hoe een Europese voorronde te overleven reageerde de Feyenoord-coach met een grijns: "Na Drita denk ik niet dat je daarvoor bij mij moet zijn." FC Drita werd uiteindelijk 'gewoon' verslagen. Als een veredelde wake-up call begon vanaf dat moment de Feyenoord-motor warm te draaien. Slot wist Feyenoord naar zijn hand te zetten, en de Rotterdammers weer met het elan te laten spelen zoals de club en haar achterban dat betamen. Slot: "Ik wilde dat de supporters van Feyenoord weer trots zouden zijn op hun club."

Arne Slot na het bereiken van de Conference League-finale - ANP

Dat lukte. Met de goede resultaten groeide ook het geloof van de achterban in Europees succes. Al vanaf februari boekten supporters een vliegticket naar Tirana, dat op dat moment nog ver weg lag. Maar Tirana werd bereikt. Als oud-voetballer had Slot niets liever dan op het veld gestaan, getuige zijn uitspraak dat voetbaltrainer zijn het op een na mooiste beroep is. Een uitspraak die in de zaal op goedkeuring kan rekenen onder de trainers die ooit zelf gevoetbald hebben. Dat waren er een hoop. Van Wim Jonk tot Kees van Wonderen, en van Jevgeni Levtsjenko tot Bert van Marwijk. Laatstgenoemde werd net als Slot in het zonnetje gezet. Niet vanwege het afgelopen seizoen, maar vanwege zijn gehele trainerscarrière. De oeuvreprijs werd hem overhandigd door Jorien van den Herik, de iconische Feyenoordvoorzitter met wie Van Marwijk niet alleen een fantastische band had, maar ook grote successen boekte.

Dick Lukkien (links), Bert van Marwijk (midden) en Arne Slot (rechts) - ANP

Het grootste succes? De UEFA Cup in 2002, de laatste Europese prijs die gewonnen werd door een Nederlandse club. Uitgerekend Slot had daar, wederom met Feyenoord, afgelopen seizoen verandering in kunnen brengen. "Maar ik hoop niet dat dat de enige reden is dat mijn collega-trainers mij hebben uitgeroepen tot winnaar van deze prijs. Ik hoop ook dat het vertoonde voetbal daaraan heeft bijgedragen." Hoewel content met de individuele prijs, werd het uiteindelijk geen latertje voor Slot: "Vanavond is een mooie afsluiting van afgelopen jaar, maar vanaf morgen moet het vizier weer volledig op het nieuwe seizoen."