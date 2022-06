Mollema mag met kampioenstrui naar Tour, wereldkampioen Alaphilippe niet geselecteerd

Steeds meer ploegen maken de selectie bekend voor de Tour de France, die aanstaande vrijdag begint met een tijdrit in het Deense Kopenhagen. Bauke Mollema mag dan meteen zijn kampioenstrui aantrekken die hij behaalde op de NK, want hij maakt deel uit van de Tourselectie van Trek-Segafredo.

Het grootste nieuws komt uit de gelederen van Quick-Step Alpha Vinyl. Die ploeg laat Julian Alaphilippe namelijk thuis. De 30-jarige Franse wereldkampioen maakte afgelopen zondag zijn rentree op het Franse kampioenschap na een zware val in Luik-Bastenaken-Luik, maar dat is voor de ploegleiding niet voldoende om hem mee te nemen. De Fransman krijgt meer tijd om op topniveau te komen.

De Nederlandse topsprinter Fabio Jakobsen is wel opgenomen in de selectie. Evenals de de Deen Kasper Asgreen, die hard viel in de Ronde van Zwitserland en ook de nationale kampioenschappen moest laten schieten.

Team UAE maakte de selectie vanmorgen al bekend. Die ploeg is rondom Tadej Pogacar gebouwd, de winnaar van de laatste twee edities van de Ronde van Frankrijk. Hij krijgt in zijn jacht naar een derde overwinning op rij onder andere ondersteuning van Rafal Majka, George Bennett, Brandon McNulty en Marc Soler.

Nederlandse ploegen

Trek-Segafredo heeft andere doelen. De ploeg van Bauke Mollema wil minimaal één etappe winnen en hoopt met de Deense sprinter Mads Pedersen op een dagje in het geel tijdens de eerste dagen in Denemarken.

De Nederlandse ploegen Team Jumbo-Visma en DSM maakten hun selecties eerder al bekend. Bij Team Jumbo-Visma gaan ze voor het klassement met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, DSM gaat voor etappezeges. Voor Jumbo-Visma is Steven Kruijswijk de enige Nederlander, voor DSM starten Nils Eekhoff en Martijn Tusveld.

De verwachting is dat de selecties van ploegen als Ineos, Bora-Hansgrohe en Alpecin-Fenix snel zullen volgen.