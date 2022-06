Advocaat wil toch herziening Deventer moordzaak, na afsluiten onderzoek

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Ernest Louwes, zal opnieuw om herziening van de Deventer moordzaak vragen bij de Hoge Raad. Dat doet hij onder meer naar aanleiding van de uitkomsten van een jarenlang onderzoek van advocaat-generaal Diederik Aben. Vorige maand sloot de advocaat-generaal bij de Hoge Raad het nader onderzoek, dat hij in 2014 was begonnen op verzoek van Knoops. Hij kwam tot de conclusie dat er geen redenen zijn om zelf een herzieningsaanvraag in te dienen. De advocaten kunnen zo'n aanvraag echter ook doen, en daartoe heeft Knoops nu besloten. De advocaat wijst erop dat uit een afsluitend rapport, dat in handen is van de Volkskrant, blijkt dat de politie fouten heeft gemaakt. Het rapport is opgesteld door drie forensische rechercheurs van de politie. Overigens had de recherche eerder al fouten erkend. De drie leden van het coldcaseteam deden onderzoek in opdracht van Aben. Ze benadrukken dat het niet hun opdracht was "om conclusies te trekken over de verwijtbaarheid van de twijfelpunten en omissies in het toenmalige rechercheonderzoek". Het rapport geeft dan ook geen antwoord op de vraag of Louwes wel of niet de dader is.

Hoe zat het ook al weer? De Deventer moordzaak draait om de dood van de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Daar werd haar financieel adviseur Ernst Louwes in eerste instantie voor vrijgesproken. Later, in hoger beroep, werd hij wel veroordeeld. Weer later moest de zaak over, toen een gevonden mes niet het moordwapen bleek te zijn. Bij de nieuwe behandeling van de zaak was dna-materiaal van Louwes dat op de blouse van het slachtoffer was gevonden voldoende om hem alsnog tot twaalf jaar cel te veroordelen. De straf heeft hij inmiddels uitgezeten. Louwes heeft altijd ontkend dat hij de dader is. Hij deed dat ook in 2009 in een autobiografie, een dag nadat hij was vrijgelaten. De moordzaak is een van de meest controversiële zaken uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Rondom de zaak ontstond een hooglopende publieke discussie over de vraag of er sprake was van een gerechtelijke dwaling. Opiniepeiler Maurice de Hond was bijvoorbeeld stellig overtuigd van de onschuld van Louwes. Hij wees meerdere keren de klusjesman van de weduwe aan als dader, maar De Hond werd daarvoor veroordeeld wegens smaad. Terwijl misdaadjournalist Peter R. de Vries juist betoogde dat Louwes de dader wel was. Vorig jaar kwam er een film uit over de zaak: De Veroordeling. Ook werd er een podcast over gemaakt: De Deventer Mediazaak.

Knoops zegt dat uit dit onderzoek onder meer blijkt dat een belangrijk document niet bij de rechters bekend is geweest. "Dat zat niet in het procesdossier", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat om een lijst met telecomgegevens die erop zouden kunnen wijzen dat Louwes niet in Deventer was ten tijde van de moord in 1999. Knoops verwacht dit najaar het herzieningsverzoek in te dienen. "Dit rapport bevat op meerdere vlakken nieuwe inzichten en nieuwe gegevens. We moeten niet vergeten dat dit een stuk is dat vanuit de politieorganisatie zelf komt. Voor ons is dat aanleiding om een nieuwe heropening aan te vragen." Volgens onderzoeksjournalist Bas Haan gaat het niet om nieuwe inzichten en nieuwe gegevens. Haan hield zich jarenlang bezig met de moordzaak en schreef er onder meer een boek over. Wat hem betreft is er geen sprake van groot nieuws, is zijn reactie op Twitter:

Dan ten tweede.

Groundhogday in @volkskrant

Iedereen die hier iets van wil vinden, lees aub eerst wat er allemaal al in de rechtszaal besproken is (spoiler: ALLES), met als eindresultaat: de onherroepelijke veroordeling van Louwes.

Het grote nieuws? Nietshttps://t.co/vIGou7cG4Y — Bas Haan (@bas_haan) June 27, 2022