Hockeysters Pinoké beginnen seizoen met zege op Kampong

Bij Pinoké maakte Kelly Jonker haar rentree in de hoofdklasse. Ze werd een paar maanden geleden moeder van dochter Nova en stond voor het eerst weer op het veld. Doelpunten kwamen er niet voor Jonker, de treffers kwamen op naam van Sian Keil en Sterre Deetman.

Voor het eerst sinds maart is er weer gehockeyd op de Nederlandse velden. Bij de vrouwen kwam Pinoké goed uit de startblokken (2-0 overwinning op Kampong) en ook titelfavorieten Den Bosch (6-0 tegen Victoria) en SCHC (3-2 tegen Bloemendaal) startten het seizoen met een zege.

Pinoké begon fel aan de wedstrijd in Amstelveen en was meteen gevaarlijk. Kiki van Wijk, die een uitstekende wedstrijd speelde, leek snel te scoren, maar er was al gefloten voor een overtreding en dus werd het doelpunt afgekeurd.

Pas tegen het eind van het eerste kwart kreeg Kampong de eerste grote kans met een strafcorner. Pinoké-keepster Kiki Gunneman redde op de grond met haar voet op de inzet van Renée van Laarhoven.

Kiki's in goede vorm

In de tweede helft bleef Pinoké gevaarlijk. Na een schot en een goede actie van Van Wijk speelde ze de bal naar Sian Keil, die de 1-0 op het scorebord zette. Ook bij het tweede doelpunt was Van Wijk betrokken. Uit een strafcorner benutte Sterre Deetman het eerste schot van Van Wijk.

Vlak voor tijd kreeg Kampong nog de mogelijkheid voor de aansluitingstreffer. Met een schitterende duik redde keepster Gunneman op een strafbal van Van Laarhoven, waardoor de 2-0 voor Pinoké op het scorebord bleef staan.