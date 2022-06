Hockeyclub Den Bosch komt na lange zoektocht uit bij oudgediende Lammers

Marc Lammers is de nieuwe coach van de mannen van hockeyclub Den Bosch. Hij wordt de opvolger van Eric Verboom, die al een tijd geleden zijn vertrek aankondigde.

Lammers stond in de belangstelling van meerdere clubs en werd ook genoemd als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg, waarvan hij acht jaar bondscoach was en waarmee hij goud (2008) en zilver (2004) won op de Olympische Spelen. Maar voor Lammers was zijn keuze voor Den Bosch een logische.

Man van de club

"Er is maar één club waar ik wil coachen en dat is Den Bosch", zegt Lammers tegen Omroep Brabant. "Ik heb erg veel vertrouwen in de huidige selectie die er staat en zie veel mogelijkheden om samen goed te presteren. Uiteraard kijk ik uit naar de verdere ontwikkeling van deze talentvolle ploeg."

Lammers kwam als speler in totaal acht jaar uit voor Den Bosch. De hockeycoach, die eerder ook bondscoach was van België, was de afgelopen jaren betrokken als adviseur.