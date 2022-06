Kuijt roert zich op eerste training ADO: 'Binnen enkele dagen nieuwe spelers'

Kuijt: "Waar we kunnen, willen we het elftal graag versterken. Daar zijn we druk mee bezig, dus dat gaat ook zeker gebeuren. Binnen enkele dagen kunnen we nieuwe spelers op het veld verwachten. We zullen zien hoeveel dat er zullen zijn."

De Haagse supportersschare mag nog even op die roze wolk blijven zitten, want in de Keuken Kampioen Divisie, gevuld met ijzersterke ploegen, zullen versterkingen gewenst zijn. De eerste wedstrijd van het seizoen staat al op 5 augustus op het programma. Tegenstander: degradant Heracles Almelo.

"Dat de fans hier in groten getale zijn gekomen brengt heel veel positiviteit. Ik voel me hier heel erg welkom", zegt Kuijt, terwijl hij bijna verzuipt tussen alle fans die azen op een foto en een handtekening. "Voor de jongens is het mentaal nog wel zwaar, maar ze zijn gevallen en ook weer opgestaan."

De belangstelling is groot, groter dan normaal. En dat is niet gek, want tijdens de zomerstop hebben de supporters goed nieuws gekregen. Topscorer Thomas Verheydt heeft zijn contract verlengd en de groep zal in het nieuwe seizoen onder leiding staan van de gloednieuwe hoofdtrainer Dirk Kuijt.

Amper een maand later lijkt er van die misère weinig meer over tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen. Het lijkt zondag haast op een familiedag op het zonovergoten Sportpark Prinses Irene in Rijswijk, waar de groep wordt ontvangen met vuurwerk, fakkels en luid gejuich.

Een spectaculaire seizoensfinale in het Cars Jeans Stadion, nog vers in het geheugen, loopt uit op een debacle. ADO Den Haag geeft promotie naar de eredivisie compleet uit handen, Excelsior wint de strafschoppenreeks en de thuisfans bestormen massaal het veld.

Daarnaast is er ook veel moeite gestopt in het behouden van goaltjesdief Verheydt. "Toen de trainer werd aangesteld heeft hij me meteen gebeld en gevraagd om te blijven", zegt de 30-jarige spits. "Ik heb veel met hem gesproken in de vakantie. Hij is met plannen gekomen om een nieuw team te bouwen dat voor promotie gaat en dat heeft me over de streep getrokken."

Het contract van Verheydt liep deze zomer af, maar toch besloot de spits te verlengen tot medio 2025.

Dat kwam volgens hem ook door zijn eigen karakter. Opgeven is geen optie. "Als ik de deur uitstap, word ik al door mijn buren aangesproken, die mensen zitten allemaal op de tribune. Dan wil je niet weggaan op de manier waarop het vorig seizoen eindigde."

En dus vervolgt Verheydt zijn loopbaan in de Hofstad. "De trainer zegt dat hij me een nog completere speler gaat maken." Dat kan Kuijt beamen. "Met name in zijn manier van spelen is er nog ontwikkeling mogelijk, maar ik hoef hem niet te leren hoe je een goal maakt." Geen bandje met 'Dirk Kuijt-doelpunten' voor de spits dus, al zorgt het idee bij beiden voor een lach.

Van leerling naar meester

De focus ligt vanaf nu volledig op het trainerschap voor de Katwijker. Hoewel hij nu nog een coach is zonder ervaring, heeft hij wel jarenlang op het veld gestaan met verschillende toptrainers. Dat komt in zijn eerste training meteen tot uiting. "De pass-en-trapvorm die we net deden, heb ik zelf bij Louis van Gaal, Rafael Benítez en Bert van Marwijk gedaan. Het lijkt heel simpel, maar uiteindelijk maken die kleine dingen straks het verschil tussen winnen en verliezen."