Acht auto's uitgebrand in Eindhoven

Acht auto's die op een parkeerplaats voor een flat in Eindhoven stonden, zijn vannacht in vlammen opgegaan. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de flat.

De autobranden werden rond 02.00 uur ontdekt. Een getuige spreekt tegen Omroep Brabant van "een heuse vuurzee". Verschillende uitgebrande auto's stonden op flinke afstand van elkaar.

In het midden van de parkeerplaats is een half gesmolten jerrycan gevonden. De politie heeft de parkeerplaats afgesloten voor onderzoek. De laatste tijd zijn er in Eindhoven meer nachtelijke autobranden geweest waarbij vermoedelijk sprake was van brandstichting.