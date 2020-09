De uitzending van 6 september

Vanavond het laatste nieuws. En we spreken een ondernemer in Wit-Rusland die de oppositie financieel steunt. Er zijn invallen geweest in zijn bedrijf.

De dilemma's bij een erfelijke ziekte

Wat zou jij doen als je erachter komt dat er een erfelijke ziekte in jouw familie voorkomt? Laat je je testen of juist niet? Het blijkt dat meer dan de helft van de mensen afziet van een onderzoek. Dat leidt tot spanningen binnen families, en zorgen bij erfelijkheidsartsen. Leden van verschillende families vertellen over de keuze om zich wel of niet te laten testen.