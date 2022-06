IJshockeyers Colorado Avalanche veroveren voor de derde keer de Stanley Cup

Colorado Avalanche heeft zijn derde (na 1996 en 2001) Stanley Cup veroverd. De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning, dat de laatste twee twee seizoenen de titel had gepakt, werden in Florida met 2-1 verslagen.

Daarmee werd de de best-of-seven met 4-2 beslist in het voordeel van Colorado.

Tampa Bay Lightning nam in de eerste periode een voorsprong, maar de gasten bogen de stand in het tweede speldeel om, waarna er in de slotperiode niet meer gescoord werd.

Uitblinker Kuemper

Nathan McKennon had met een doelpunt en een assist een fors aandeel in de zege. Keeper Darcy Kuemper onderscheidde zich met 22 reddingen.

De Conn Smythe Trophy voor de beste speler van de play-offs ging naar verdediger Cale Makar.