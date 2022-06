Linssen gaat voor avontuur in Japan: 'Ik ga volle Kuip enorm missen'

Bryan Linssen gaat Feyenoord verlaten. De aanvaller speelt vanaf komend seizoen voor het Japanse Urawa Red Diamonds. Linssen tekent een contract voor 2.5 jaar en Feyenoord ontvangt naar verluidt iets meer dan een miljoen euro.

Feyenoord nam Linssen in de zomer van 2020 transfervrij over van Vitesse. De altijd goedlachse voetballer werd aangetrokken als buitenspeler, maar speelde in Rotterdam ook veel wedstrijden in de punt van de aanval.

Op Twitter vertelt Linssen zijn vriend en teamgenoot Jens Toornstra over zijn transfernieuwtje.