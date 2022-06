Er speelt veel, maar het nieuwe Feyenoord krijgt voorlopig niemand nog te zien

De Europese finale schept verwachtingen bij Feyenoord. Trainer Arne Slot is onderscheiden met de Rinus Michels Award, voor de beste eredivisietrainer van het afgelopen seizoen. En dan zijn er nog al die spectaculaire transfergeruchten, van spelers die geloven in het project in Rotterdam-Zuid.

Maar vooralsnog begint Feyenoord op nul, als vandaag de eerste training van het nieuwe seizoen op het programma staat.

Danilo en Mats Wieffer zijn er wel, twee nieuwelingen die zich nog moeten bewijzen in de top. Ook veel talenten zullen hun gezicht laten zien, bij afwezigheid van de meeste internationals. Supporters die een glimp van ze willen opvangen, moeten nog even geduld hebben. De sessie is besloten.

Nog geen geld voor transfers

Ze zullen ook geduld moeten hebben voordat ze een goed beeld krijgen voorgeschoteld van hun nieuwe ploeg. En Feyenoord wacht intussen op het nodige geld, dankzij een paar lucratieve transfers van spelers die zich onder Slot in de kijker hebben gespeeld bij clubs uit grote competities.