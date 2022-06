Wekdienst 27/6: Nieuw boerenprotest • Parlementaire enquête gaswinning begint

Goedemorgen! Boeren dreigen met nieuwe acties vandaag en in Arnhem buigt de rechter zich over de jarenlange afpersing van een fruitbedrijf in Hedel.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Boeren hebben nieuwe acties aangekondigd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe groot de acties worden is nog onduidelijk, maar volgens Mark van den Oever van Farmers Defence Force gaat vanaf 12.00 uur 'alles rollen wat kan rollen'.

Fruitbedrijf De Groot uit Hedel werd twee jaar lang afgeperst en later geteisterd door aanslagen. Vandaag staat het vermoedelijke brein achter dit geweld voor de rechter.

En koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen aan hun staatsbezoek aan Oostenrijk. In Wenen is een welkomstceremonie op de Hofburg. Het staatsbezoek is tot en met woensdag.

Wat heb je gemist?

De eerste openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen gaan vandaag van start. In totaal worden zo'n zeventig mensen gehoord. Zij zijn betrokken geweest bij de gaswinning in Groningen of hebben daar de negatieve gevolgen van ondervonden.

Het doel van het onderzoek is waarheidsvinding; hoe is besluitvorming over de gaswinning op cruciale momenten verlopen? Welke belangen en afwegingen speelden een rol? En hoe is hierbij omgegaan met de belangen van Groningers?

Eerder werden achter de schermen al gesprekken gevoerd met 124 betrokkenen. Vanaf vandaag worden die gesprekken in de openbaarheid gevoerd en zijn ze voor iedereen die dat wil te volgen, via NPO Politiek.

Ander nieuws uit de nacht:

Tribune stierenvechtarena Colombia stort in: vier doden, honderden gewonden: Het gebeurde in een arena in de stad El Espinal in het midden van het land. Het publiek werd aangemoedigd om de ring te betreden en de confrontatie met de stieren aan te gaan.

Sudan beschuldigt Ethiopië van executeren militairen: Het zou gaan om zeven militairen en een burger. Ethiopië zou de lichamen na de executies ook publiekelijk hebben getoond.

Zes agenten doodgeschoten in noorden van Mexico: Ze werden volgens het veiligheidsministerie van de staat Nuevo León midden in de nacht in een hinderlaag gelokt door een groep zwaarbewapende mannen in zo'n tien bepantserde trucks.

En dan nog even dit:

Zo'n 2200 geallieerde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven het IJsselmeer in een vliegtuig werden neergehaald zijn nooit gevonden. Die verdienen een herdenkingsplek, vinden ze in het Friese Molkwerum. En dus kwam er een monument: