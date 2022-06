Dreig-sms'jes en beschietingen: Ali G. voor rechter om terreur fruithandel Hedel

Twee jaar lang werd fruitbedrijf De Groot uit Hedel eerst afgeperst en later geteisterd door aanslagen. Vandaag staat het vermoedelijke brein achter dit geweld voor de rechter.

Bijna twintig incidenten zijn er geweest, tussen januari 2020 en juni 2021. (Oud-)werknemers van het bedrijf kregen thuis te maken met beschietingen en vuurwerkbommen. Er werd brand gesticht of een handgranaat voor de deur gelegd.

De politie arresteerde zo'n 25 verdachten, vooral uitvoerders van aanslagen. Een deel van hen is al veroordeeld, een ander deel moet nog voor de rechter komen.

De komende dagen staat de vermoedelijke opdrachtgever terecht: de 37-jarige Ali G. uit Bussum. Zijn halfbroer, die hem zou hebben geholpen, kreeg eerder al tien jaar cel.

Nachtmerrie

De nachtmerrie voor de werknemers van De Groot begon in de zomer van 2019, toen ze een partij cocaïne vonden tussen de bananen. Iets dat overigens wel vaker gebeurde bij het bedrijf, zo vertelde een leidinggevende begin dat jaar nog tegen de NOS.

Deze keer ging het om maar liefst 400 kilo met een straatwaarde van 30 miljoen euro. De Groot seinde de politie in, die de drugs zoals gebruikelijk ophaalde en vernietigde.

Nog geen week later kreeg de directie de eerste dreig-sms'jes: "Wij stellen jullie aansprakelijk voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro." Er werd gedreigd een medewerker te liquideren als er niet werd betaald.

Blunder

De sms'jes zouden afkomstig zijn van Ali G., in het verleden wel eens veroordeeld voor oplichting maar verder een onbekende. Of hij daadwerkelijk de eigenaar was van de onderschepte coke is zeer de vraag. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de cocaïnevangst alleen maar heeft aangegrepen om De Groot af te kunnen persen.

Het fruitbedrijf peinsde er niet over te betalen en schakelde de politie in. Het leidde tot de aanhouding van G. en enkele andere verdachten. Maar toen beging het Openbaar Ministerie een kapitale blunder. Eind 2019 stopte het OM per ongeluk een lijst met 300 namen en adressen van werknemers van De Groot in het dossier.

Vervelend maar geen ramp, was aanvankelijk nog de gedachte. "Er zijn nooit aanwijzingen geweest dat er mensen direct gevaar liepen, en ook nu is dat niet het geval", aldus het OM destijds.

Terreurcampagne

Wie de lijst ook in handen kreeg, was hoofdverdachte Ali G., in zijn cel. Volgens het OM heeft hij de lijst stiekem gekopieerd en mensen buiten de gevangenis opdracht gegeven om aanslagen te plegen op de genoemde adressen.

Vanaf dat moment begon een ware terreurcampagne. In januari 2020 legde iemand een handgranaat voor de deur bij een werknemer van De Groot. Dat die granaat niet ontplofte lijkt een gelukje: op bewakingsbeelden was te zien hoe de dader hard wegrende met de handen over zijn oren.