Van Rijthoven maakt vandaag Wimbledon-debuut, ook Griekspoor komt in actie

Tennisser Tim van Rijthoven speelt vandaag op Wimbledon zijn eerste wedstrijd sinds die sensationele titel op het grastoernooi van Rosmalen. Kan hij op het allerhoogste podium zijn niveau van twee weken geleden benaderen?

Van Rijthoven, met een wildcard toegelaten tot het bekendste grandslamtoernooi ter wereld, speelt de derde partij op baan 11, dat zal omstreeks 16.00 uur zijn als het droog blijft in Londen. Zijn tegenstander in de eerste ronde is de Argentijn Federico Delbonis, de nummer 85 van de wereld en geen groot liefhebber van grastennis.

"Ik heb een droom bereikt. Het voelt voor mij echt alsof ik erbij hoor. Op de trainingen laat ik een hoog niveau zien, ik sta de ballen heel goed te raken", liet Van Rijthoven vorige week weten. Hij is opgeklommen naar de 105de plaats op de wereldranglijst.