Sudan beschuldigt Ethiopië van executeren militairen

Sudan beschuldigt Ethiopië van het executeren van zeven Sudanese militairen en een burger die gevangen werden gehouden. Het Sudanese leger zegt in een verklaring, die is gepubliceerd door staatspersbureau SUNA, dat de actie een "passend antwoord" zal krijgen.

Ethiopië zou de lichamen na de executies ook publiekelijk hebben getoond. Het gaat volgens Sudan om gedrag "dat in strijd is met alle wetten, oorlogsgebruiken en het internationaal humanitair recht".

Persbureau Reuters kreeg niet direct een reactie van Ethiopië op de beschuldigingen.

Oplopende spanningen

De spanningen tussen de Afrikaanse buurlanden lopen de laatste tijd op door onder meer het conflict in het Ethiopische Tigray; de regio aan de westkant grenst aan Sudan. Tienduizenden vluchtelingen trokken vanwege het conflict naar Sudan.

Verder heeft Ethiopië tegen de zin van Sudan en ook Egypte een stuwdam gebouwd in de Blauwe Nijl, die ontspringt in Ethiopië. Eerder dit jaar nam Ethiopië de dam in gebruik. Het vullen van het stuwmeer gaat ten koste van de hoeveelheid rivierwater die verder stroomt naar Sudan en Egypte.

Die landen zijn afhankelijk van het water uit de Nijl en zien de dam als een bedreiging, omdat Ethiopië via de dam een aanzienlijk invloed heeft op de waterstand in de Nijl.