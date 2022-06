Tribune stierenvechtarena Colombia stort in: zeker acht doden

Op beelden van het incident is te zien hoe de houten tribune vol toeschouwers plots in elkaar zakt, waarna mensen in paniek wegrennen.

Het gebeurde in een arena in de stad El Espinal in het midden van het land. Het ging mis tijdens een zogenoemde corraleja, een traditie die met name in het noorden van het land populair is. Publiek wordt bij een corraleja aangemoedigd om zelf de ring te betreden en de confrontatie met de stieren aan te gaan.

Volgens een functionaris heeft het lokale ziekenhuis moeite om de vele gewonden te behandelen. "We hebben hulp nodig van ziekenhuizen in de buurt, veel mensen hebben nog geen behandeling gehad."

De aankomend president van Colombia, Gustavo Petro, zei op Twitter te hopen dat alle gewonden zullen herstellen en memoreerde dat een soortgelijk ongeluk al eens is gebeurd in de Colombiaans stad Sincelejo. "Ik vraag alle burgemeesters geen shows meer toe te staan waar het leven van mensen of dieren op het spel staat."