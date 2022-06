Tribune stierenvechtarena Colombia stort in: 4 doden, zeker 70 gewonden

Bij het instorten van een tijdelijke tribune van een stierenvechtarena in Colombia zijn vier doden gevallen en zeker zeventig toeschouwers gewond geraakt. Er wordt gevreesd dat het dodental nog oploopt.

Een lokale bestuurder zei tegen een radiostation dat twee vrouwen, een man en een minderjarige zijn omgekomen. Er ligt niemand meer onder de ingestorte tribune.

Op beelden van het incident is te zien hoe de houten tribune vol toeschouwers plots in elkaar zakt, waarna mensen in paniek wegrennen. Het gebeurde in een arena in de stad El Espinal in het midden van het land.