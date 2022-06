Meeste slachtoffers in Zuid-Afrikaanse discobar zijn tussen de 13 en 17 jaar

De schok in de Zuid-Afrikaanse kustplaats East London is groot na het incident in een discobar waarbij zeker 22 mensen om het leven kwamen. Volgens de laatste berichten zijn de meeste slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar oud.

De politie dacht eerst dat de zij door verdrukking zijn omgekomen. De lichamen lagen op tafels en stoelen en op de grond, maar omdat ze geen zichtbare verwondingen zouden hebben, wordt er nu verder onderzoek gedaan.

Familie en vrienden hebben zich massaal verzameld bij de bar. Al de hele dag zijn ze in afwachting van nieuws over hun geliefden. Sommigen van hen wordt gevraagd om mee te komen naar het mortuarium om een lichaam te identificeren.